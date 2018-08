GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Viele rheinische Redensarten sind Lebensweisheiten, die man seinen Kindern mit auf den Weg geben kann, damit sie besser in der Welt zurechtkommen. Was da kommentiert wird, sind nicht immer typisch rheinische Verhaltensweisen, sondern eher allzu menschliche. Und wenn man eine besondere Antenne dafür hat, kann man sogar von tiefenpsychologischen Erkenntnissen sprechen.

So ist es etwa mit dem Satz: „Säu senn Säu,och wenn se mem Zylinder em Bett lieje.“ Auf gut Deutsch hieße das: Schweine sind Schweine, auch wenn sie mit dem Zylinder im Bett liegen. Unser Leser Günter Bois hat uns auf den Satz aufmerksam gemacht, der in seiner Familie gerne eingesetzt wurde. „Etwa wenn jemand nicht weiß, wie man eine Toilette hinterlässt oder seinen Abfall im Grünen entsorgt“, erklärt Bois.

Vornehm ausgedrückt, wird da beschrieben, dass der Mitmensch reichlich unerzogen unterwegs ist. Aber das ist noch längst nicht alles. Die Redensarten erkennt sogar noch eine tiefere Bedeutungsschicht. Denn im Kern bedeutet sie doch: Du kannst machen, was Du willst und dich so vornehm kleiden, dass Du sogar übertriebenerweise mit einer festlichen Kopfbedeckung ins Bett gehst, am Ende kannst Du Deine Herkunft und Deine genetische Programmierung nicht verleugnen. Oder anders ausgedrückt: Du kannst versuchen, Dir ein vornehmes Verhalten anzutrainieren, wenn es hart auf hart kommt, wirst Du genau das tun, was in Deiner DNA festgeschrieben ist.

Das ist ein sehr kulturpessimistischer Befund, wenn sie den Menschen abspricht, sich zum Guten verändern zu können. Parallele Spuren findet man schon in der Bibel, wo es in 1. Johannes 2 heißt: „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.“ Solche grundlegenden Formulierungen entspringen der tiefen menschlichen Sehnsucht: In den Kopf des Gegenübers zu gucken und seine Gedanken und Motivationen lesen zu können. Dass dies unmöglich ist, ist das Fundament der Menschlichkeit.

