Tierrettung in Todenfeld

Rheinbach. Das Kätzchen war auf den Baum geklettert und kam nicht mehr herunter. Die Feuerwehr musste mit der Leiter anrücken.

Es ist der Klassiker: Die Katze klettert auf einen Baum, immer höher und höher und wartet schließlich bis die Feuerwehr kommt und sie wieder herunter holt. So war es auch gestern Nachmittag in der Straße Birk in Rheinbach-Todenfeld. Gegen 17 Uhr hatten Anwohner die Wehrleute angerufen, denn das Kätzchen saß schon seit Stunden auf dem Baum und kam nicht mehr herunter.

Im Feuerwehrjargon nennt man das "Technische Hilfe Tiernot 1". Als erkennbar war, dass es alleine nicht in der Lage war sich zu retten und ganz offensichtlich die Kräfte schwanden, mussten die Helfer mit der Leiter anrücken. Sie hoben das Kätzchen ganz vorsichtig wieder auf den sicheren Boden. Die Besitzer zeigten sich dankbar.