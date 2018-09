Ein Leichtverletzter

23.09.2018 KALL. Der Brand an einem Regionalzug in Kall im Kreis Euskirchen hat am Samstag einen leicht verletzten Zugführer gefordert. Der Zug war nach dem Feuer nicht mehr fahrtauglich.

Beim Brand an einem Regionalzug in Kall im Kreis Euskirchen ist am Samstag ein Zugführer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging der Motor des Zuges beim Anfahren in einem Bahnhof aus, woraufhin es in einem Zugteil zur Rauchentwicklung kam. Auf Anweisung des Zugführers verließen die etwa 60 Fahrgäste umgehend den Zug, sie blieben unverletzt. Der 59-jährige Zugführer wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Motorbrand löschen, als Ersatz für den nicht mehr fahrtauglichen Zug wurden Busse eingesetzt. Die Polizei rechnet mit einer sechsstelligen Schadenssumme. (dpa)