GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Es wäre falsch zu behaupten, dass der vorliegende Satz eine allgemein bekannte rheinische Redewendung ist. Das ist er nicht, aber vielleicht kann das ja noch werden. Er ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass die rheinischen Sinnsprüche quasi auf der Straße entstehen. Und oft ist das die Geburtsstunde einer neuen Redensart. Wenn sie denn die entscheidenden Merkmale aufweist. Das kann zum Beispiel eine wahrnehmbare logische Unwucht sein, wie sie dem Dialekt gerne eigen ist. So auch bei: „Puffpaafdich wor et flöck späät.“ Ins Hochdeutsche übersetzt heißt das: Plötzlich wurde es schnell spät.

Wir steigen schon mal ein mit dem Wort Puffpaafdich, das lautmalerisch etwas über seine Aussage verrät. Der eigentliche Witz des Satzes ist aber, dass ja im allgemeinen die Vorstellung besteht, die Zeit sei ein langsam und stetig fließender Fluss ist. Es passt nicht recht ins Bild, dass sie ganz plötzlich Fahrt aufnehmen und beschleunigen kann bis es urplötzlich zu spät ist. Am besten kann man das vielleicht am letzten WM-Spiel der Fußballnationalmannschaft gegen Südkorea verdeutlichen. Da war auch lange Zeit noch viel Zeit übrig, und plötzlich wurde es schnell spät und hopplahopp sogar zu spät. Die Trauer ist noch da. Aber daran sieht man deutlich, dass die Zeit langsam oder schnell fließen kann und machmal sogar ganz schnell verfliegt.

Wer das als erstes erkannte, war der Kirchenvater Augustinus. Er formulierte schon eine Ahnung vom Zeitparadoxon. Denn wir erleben emotional erfüllte Zeit als sehr schnell vergehend, in der Erinnerung erscheint sie uns dann aber als sehr lang. Andersherum vergeht Zeit während einer Phase der Langeweile sehr sehr langsam. Im Rückblick ist sie aber verschwindend kurz.

Und dieses Wissen scheint auch die Dialektsprecherin zu haben, die uns den heutigen Satz bescherte. Sie ist allerdings keineswegs Sprachwissenschaftlerin, sondern verdient ihren Unterhalt als Reinigungsfachkraft. Vielleicht gerade deshalb verfügt sie aber über eine fundierte Alttagsweisheit.

Sie kreierte auch den Satz: Do wohr de Schwangerschaff no net esu akut! Nach medizinischen Maßstäben ist man schwanger oder nicht. Der Begriff „akut“ ist da keine Kategorie. Aber natürlich weiß jeder Zuhörer, was gemeint ist. Hier wird der Unterschied zwischen den ersten drei Monaten und dem Rest gemacht. Und auch da kann es – je nachdem – plötzlich schnell spät werden.

Haben auch Sie einen Lieblingsspruch, dann mailen Sie ihn uns an rheinisch@ga-bonn.de.