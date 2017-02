Abschlussbilanz zu Karnevalsveranstaltungen im Rhein-Sieg-Kreis

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis nahm an Karneval einige Randalierer in Gewahrsam.

Siegburg. Insgesamt 19 Karnevalszüge begleitete die Polizei an den Karnevalstagen im Rhein-Sieg-Kreis. Nach Schätzungen der Beamten haben daran rund 125.000 Zuschauer teilgenommen. Einschreiten mussten die Polizisten vor allem wegen betrunkenen Randalierern.

In Siegburg wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag gegen 0.40 Uhr zum Krankenhaus gerufen. Ein 30-jähriger Lohmarer, der zuvor offenbar aufgrund des Alkoholgrades gestürzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gefahren worden war, verweigerte die Behandlung und randalierte. Die Polizei nahm ihn mit in die Ausnüchterungszelle.

Bei der After Zoch Party auf dem Eitorfer Markt randalierte gegen 18 Uhr ein 54-jähriger Eitorfer. Als Polizisten ihn beruhigen wollten, beleidigte er die Beamten fortwährend. Auch er kam in die Ausnüchterungszelle.

Fast zeitgleich musste die Polizei gegen einen 22-jährigen Eitorfer ebenfalls auf dem Markt einschreiten. Er war mit einer Gruppe anderer Gäste in Streitgeraten und es drohte eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als die Polizei die Streitenden trennen wollte, leistete der junge Mann Widerstand und ließ sich nicht beruhigen. Auch er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. (dom)