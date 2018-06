GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Der Rheinländer ist Weltmeister im Abkürzen. Er ist einVirtuose der Skizze. Den Höhepunkt der sprachlichen Verknappung nehmen wir uns vor in der rheinischen Redewendung: „On? – Moss! Emme wigge!“ Genau genommen, ist das gar keine Redensart, sondern ein ganzer Dialog. Er kann in sich abgeschlossen sein und erfordert im Zweifel kein einziges weiteres Wort. Übersetzt ins Hochdeutsche klingt das so: „Und? – Muss! Immer weiter!“ Freilich ist das Ganze ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen.

Und man muss den Versuchsaufbau kennen, um zu ergründen, worüber da gesprochen wird. Die Situation, in der dieses kürzeste aller kurzen Gespräche vorkommen kann, könnte also folgendermaßen sein: Zwei Bekannte treffen sich beim Bäcker. Der eine fragt: Und?, der andere antwortet: Muss! Immer weiter!

Wenn die beiden – offenbar gut miteinander vertrauten – Gesprächspartner ein bisschen detailverliebter wären, dann könnten sie das Ganze noch ein bisschen ausschmücken. Dann lautete der Dialog vielleicht so: Und, wie geht es Dir? – Nicht so gut, aber es muss ja immer weitergehen! Zugegeben, das klingt aufs erste Hinhören ein bisschen negativ, ja deprimiert, ist aber keineswegs so gemeint. Denn es handelt sich genau genommen um ein Gespräch völlig ohne Inhalt.

Der bedeutende Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein hat solcherart Dialoge schon vor 100 Jahren als „Sprachspiel“ entlarvt. Das bedeutet: Die Menschen wenden solche Floskeln im Alltag an, ohne damit einen tieferen Sinn zu verbinden, als ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen und selbiges schon bald ohne größeren Gesichtsverlust zu beenden. Genau so wie die Begrüßungsformel: „Wie geht's?“ – „Gut!“

An dieser Stelle erwartet niemand, dass das befragte Gegenüber in Tränen ausbricht und von schrecklichen Erlebnissen oder seiner unerträglichen Lebenssituation berichtet. Das will tatsächlich in diesem Moment niemand wissen, denn wie schlimm es auch kommt, der Rheinländer weißt: Im Leben geht's „immer weiter“.

