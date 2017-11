Autobahnunfall vom 16. November bei Ratingen

Ratingen. Drei Tote und drei Leichtverletzte ist mittlerweile die bittere Bilanz des folgenschweres Auffahrunfall auf der A3 bei Ratingen vom 16. November. Eine 65-jährige Soingerin erlag am Mittwoch ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Von Dierk Himstedt, 30.11.2017

Zwei Wochen nach dem schweren Unfall auf der A3 bei Ratingen erlag ein weiteres Unfallopfer am vergangenen Mittwoch ihren erlittenen Verletzungen. Die Frau war am Morgen des 16. Novembers Opfer des folgenschweren Auffahrunfalls geworden, bei dem ein 41-jähriger ungarischer Fahrer mit seinem Lkw nach heutigem Kenntnisstand nahezu ungebremst auf einen VW-Passat aufgefahren ist, der sich am dortigen Stauende befand. Der Pkw wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls unter den davor stehenden Silo-Transporter geschoben. Der 34-jährige Fahrer aus Seesen verstarb noch am Unfallort.

Durch die Wucht des auffahrenden Lkw wurde weitere Fahrzeuge, die sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens befanden, erheblich beschädigt. Die Pkw-Insassen wurden dadurch zum Teil lebensgefährlich verletzt - unter anderem der 26-jährige Niederländer Erik Meijs, Spitzenspieler des Bonner Badminton-Clubs 1. BC Beuel, der noch am Abend des Unfalltages in einer Duisburger Klinik seinen schweren Verletzungen erlag.

Auch die nun verstorbene 65-jährige Solingerin war Opfer der veheerenden Folgen des Erstaufpralls, den ungarische Lkw-Fahrer ausgelöst hatte. Dieser wurde nur leicht verletzt und ist nach der Vernehmung zum Unfallhergang mittlerweile nicht mehr in Gewahrsam der Düsseldorfer Polizei.

Um den genauen Hergang des Auffahrunfalls zu ermitteln, hat die Polizei ein Gutachten aufgegeben. Die Ergebnisse werden allerdings, laut Aussage der zuständigen Düsseldorfer Polizeidienststelle, mehrere Wochen andauern. Auch die an dem Unfall beteiligten Zeugen werden aktuell weiter befragt.

Neben den drei Todesopfern sind drei weitere Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen davon gekommen. Der Sachschaden, den der Unfall verursacht hat, schätzt die Polizei auf rund 250.000 Euro.