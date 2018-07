Womöglich im Besitz von Häftlingen

03.07.2018 EUSKIRCHEN. Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt in Euskirchen sind möglicherweise an persönliche Daten über die Vollzugsbeamten gelangt. Ein Mitarbeiter soll einen USB-Stick mit den sensiblen Daten verloren haben.

Aus der JVA Euskirchen sind möglicherweise sensible Daten über die Vollzugsbeamten in die Hände von Häftlingen geraten. Ein JVA-Mitarbeiter soll Personaldaten auf einen USB-Stick gezogen und diesen auf dem Parkplatz verloren haben, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums am Dienstag in Düsseldorf. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Es sei davon auszugehen, dass Häftlinge, die im offenen Vollzug ihre Strafe verbüßen, diesen Daten-Stick gefunden haben und so an die Daten gelangt sein könnten. Die Landesdatenschutzbeauftragte werde eingeschaltet, erläuterte der Ministeriumssprecher. Von der Leitung der JVA Euskirchen war am Dienstagmorgen zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. (dpa)