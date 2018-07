Mitarbeiter verliert USB-Stick

03.07.2018 EUSKIRCHEN. Ein Gefängnis-Mitarbeiter verliert einen USB-Stick - ausgerechnet sensible Daten von vielen JVA-Bediensteten sind drauf. Und ausgerechnet ein Häftling findet das Speichermedium. Wo ist es jetzt? Und welche Folgen hat die brisante Panne?

Ein verlorener USB-Stick ist mit sensiblen persönlichen Daten von rund 80 Vollzugsbeamten des Gefängnisses Euskirchen ausgerechnet in die Hand eines Häftlings gelangt. „Der Stick ist gefunden worden, von einem Gefangenen, und wieder verlustig gegangen“, sagte die Leiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA), Renate Gaddum, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Daten-Stick seien Beurteilungen der Beamten mit Leistung und Befähigung sowie Namen und Geburtsdatum gespeichert. Bei einer „geringen Zahl“ von Mitarbeitern der JVA waren demnach sogar Wohnort und Telefonnummer angegeben. Wo sich der Datenträger inzwischen befinde, sei unklar, erklärte Gaddum. Die Justizvollzugsanstalt wisse, um welchen Häftling es sich handele und habe die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Ein JVA-Mitarbeiter hatte den Datenträger auf dem Parkplatz verloren, ein Gefangener nahm ihn an sich, schilderte Gaddum. Alle Betroffenen seien persönlich, per Mail oder im Rahmen einer Dienstbesprechung informiert worden. Die JVA-Leiterin sagte, der Mitarbeiter haben den brisanten Verlust sofort gemeldet und sich selbst angezeigt. Die Anstaltsleitung habe unverzüglich das NRW-Justizministerium benachrichtigt, die Staatswaltschaft in Köln eingeschaltet und zudem dienstrechtliche Maßnahmen gegen den Mitarbeiter eingeleitet. Die JVA werde den Sachverhalt auch intern weiter prüfen. Der WDR hatte über die brisante Daten-Panne in der JVA Euskirchen berichtet.

Laut NRW-Justizministerium ereignete sich der Vorfall Anfang der vergangenen Woche und beschäftigt auch die Datenschutzbeauftragte des Landes, Helga Block. Ob der Fall bei der Staatsanwaltschaft in Köln - dort ist die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW angesiedelt - eingegangen ist, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

Der NRW-Chef des Bunds der Strafvollzugsbediensteten kritisierte den Vorfall in der JVA. Der WDR zitierte Peter Brock mit den Worten: „Mitarbeiter-Daten haben auf einem USB-Stick nichts verloren. Das ist ein absolutes No-Go.“ Die Anstalt in Euskirchen ist eine Haftanstalt des offenen Vollzugs mit rund 450 Plätzen. (dpa)