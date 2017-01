Hoher Sachschaden bei Kollisionen

14.01.2017 Sinzig/Koblenz. Wegen starken Schneefalls haben sich auf der A61 am Freitagabend drei Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von rund 245.000 Euro ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Unfälle zwischen 21.50 und 22.25 Uhr. Dabei geriet beim ersten Unfall ein italienischer Lastwagenfahrer (38) mit seinem Sattelzug infolge unangemessener Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte auf der Fahrbahn in Richtung Koblenz auf Höhe Sinzig gegen die Mittelschutzplanken.

Während die Sattelzugmaschine entgegengesetzt zur Fahrtrichtung an den Mittelschutzplanken zum Stillstand kam, blieb der Auflieger querstehend auf dem mittleren und linken Fahrstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten, die mehr als zwei Stunden in Anspruch nahmen, konnte der Fahrzeugverkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dabei kam es zu keinen größeren Behinderungen. Die Gesamtschadenshöhe betrug rund 50.000 Euro.

Bei einem weiteren Unfall gegen 22.15 Uhr geriet ein 39 Jahre alter Fahrer aus Mönchengladbach mit seinem Sattelzug auf der A61 zwischen der AS Metternich und dem AK Koblenz in Fahrtrichtung Köln ebenfalls infolge unangemessener Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Seitenschutzplanken. Die Zugmaschine kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung an den Schutzplanken und der Auflieger querstehend auf dem Stand- und rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Sattelzuges dauerte zwei Stunden. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von ca. 151.000 Euro beziffert.

Um 22.25 Uhr erhielt die Polizeiautobahnwache Mendig eine weitere Unfallmitteilung. Ein 42-jähriger Autofahrer aus der Schweiz war mit seinem Ford Kuga auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf einen Leitplankenkopf und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft unverletzt aus seinem Auto befreien. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. (ga)