Hubschraubereinsatz nach Messerstichen in Siegburg

Siegburg. Ein Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg mit einem Messer im Brustbereich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut Polizeisprecher können weder ein Gewaltverbrechen noch ein Unfall ausgeschlossen werden.

Von Jens Kleinert, 02.04.2017

Am Sonntagsabend war noch unklar, was am Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Stephan-Straße in Siegburg genau geschehen ist. Die Rettungsleitstelle war um 16.45 Uhr informiert worden, dass in einer Wohnung ein Mann mit Stichverletzungen im Brustbereich liege. Weil der Mann sehr schwer verletzt war, orderten die Helfer einen Rettungshubschrauber und die Polizei nach.

Neben dem Mann fanden die Beamten ein Messer. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 45-jährigen Familienvater, der in der Wohnung lebt. Nach der Erstversorgung konnte er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hubschrauber wurde nicht mehr gebraucht.

Polizeisprecher Burkhard Rick bestätigte, dass seine Behörde nun ermittele, wie es zu der Verletzung gekommen ist. Er konnte gestern weder ein Gewaltverbrechen noch einen Unfall ausschließen. Eine Frau und ein Junge wurden von der Polizei zur Vernehmung mitgenommen.