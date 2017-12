GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Eine der berühmtesten Rheinischen Redensarten ist der Satz „Maach keen Fissematenten“. Das ist an sich kein Wunder, weil er gleich mehrere elektrisierende Komponenten enthält. Er ist vorgeblich nur aus dem geschichtlichen Kontext heraus zu verstehen. Er hat eine erzieherische Absicht. Er richtet sich hauptsächlich an junge Mädchen. Und er hat eine erotische Thematik.

Was also bedeutet der Satz? Die landläufig überlieferte Erklärung lautet in groben Zügen: Als die Truppen Frankreichs 1794 das Rheinland besetzt hatten, sollen die jungen Soldaten Gefallen an den gut aussehenden Rheinländerinnen gefunden haben. Deshalb hätten sie gern die Einladung ausgesprochen: „Visite ma tente“, also „besuche mein Zelt“.

Diese Erklärung klingt so schön und nachvollziehbar, dass sie sich ständig vervielfältigt. Man muss davon ausgehen, dass sie nicht auszurotten ist, obwohl – ja, obwohl sie nicht stimmt. Das hat jedenfalls der renommierte Sprachforscher Georg Cornelissen vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) bereits vor Jahren festgestellt und publiziert.

Er konnte nachweisen, dass das Wort „visimetent“ in der Bedeutung „dummes Zeug, aus der Luft gegriffen“ bereits in einer Kölner Chronik aus dem Jahre 1499 geschrieben steht. Dass das e in der dritten vom a des Sprichwortes abweicht, hält sich nach seiner Erkenntnis absolut im Rahmen. Zum dahinter liegenden Ursprung lässt sich aber noch nicht abschließend etwas sagen. Es könnte sich um ein lateinisches Lehnwort handeln.

Das heißt, die Rheinländer hätten den Begriff von den alten Römern übernommen. Dafür spricht offenbar die Lautstruktur. Bewiesen ist es allerdings nicht. Was diese Geschichte allerdings doch beweist, das darf man ruhig als rheinische Relativitätstheorie bezeichnen. Denn selbst wenn etwas noch so plausibel klingt und man es deshalb noch so sehr wünscht, kann die Wirklichkeit manchmal anders sein.

Insofern sollte es den ohnehin von Natur aus toleranten Rheinländer lehren, mit einem gütigen Auge auf die vermeintlichen Tatsachen des Lebens zu blicken. Das Leben wird es ihm danken.

