Unglück in Mechernich

18.04.2018 Euskirchen. Schwere Verletzungen erlitt ein Müllwerker am Mittwoch in Mechernich bei Euskirchen. Er wurde bei einem Unfall kopfüber in den Müllwagen gesteckt.

Ein Müllwerker ist am Mittwoch in Mechernich bei Euskirchen in einen Müllwagen geraten und schwer verletzt worden. Der 34-jährige Mann hatte nach Angaben der Polizei versucht, eine abgerutschte Mülltonne aus dem Komprimierungsraum mit der Müllpresse zu ziehen. Dabei kam er laut Polizei versehentlich an einen Sensor, wurde daraufhin von den Greifarmen des Müllwagens gepackt und kopfüber in den Müllwagen gesteckt. Die Feuerwehr befreite den 34-Jährigen mit einem Hydraulikspreizer aus den Greifarmen des Fahrzeugs. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (dpa)