GA-Serie "Rheinische Redensarten"

Rheinische Redensarten haben auch zuweilen die Funktion, sich von einer bestimmten Sorte Mitmenschen abzusetzen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Sinnsprüche kaum von denen anderer regionaler Färbung. So ist es auch mit unserem heutigen Ausdruck: „Keen Kroh peck de andere e Ooch us“. Das heißt im Hochdeutschen so viel wie: „Keine Krähe pickt der anderen ein Auge aus.“

Im kollektiven Bewusstsein gibt es auch die Variation: „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.“ Die Bedeutung ist freilich dieselbe. Und sie ist teilweise deckungsgleich mit der Bedeutung eines anderen – durchaus beliebten – Satzes: „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“. Hier spricht einer über die Gepflogenheiten und Umgangsformen schlechter oder zweifelhafter Personen. Er selbst zählt sich eindeutig nicht dazu.

Eine zwielichtige Person

Wichtig ist: Zwielichtige Personen oder Menschen, die etwas auf dem Kerbholz haben, schaden sich nicht gegenseitig. Ja, sie stellen sich im Zweifel wechselseitig schützend voreinander. Niemals würden sie sich gegenseitig in den Abgrund ziehen.

Nicht genug Ehrgefühl

Und was laut allgemeiner Meinung das Pack angeht, gilt: Wenn einfach gestrickte Menschen in Streit geraten, haben sie nicht genug Ehrgefühl, um den Kriegszustand lang aufrecht zu erhalten. Sie vertragen sich schneller wieder als man gucken kann. Wer sich in den Konflikt einmischt, läuft Gefahr nicht nur zwischen die Fronten zu geraten sondern sich den Zorn beider Lager zuzuziehen und so zugleich friedensstiftend untereinander zu wirken. Mit dem Nachteil, sich selbst als Opfer anzubieten. Also, Vorsicht!

