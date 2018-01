Interner Geheimbericht

In einem Schreiben werden Bundespolizisten gewarnt, die an Rückführungsmaßnahmen beteiligt sind. (Symbolbild)

Bonn. Ein Bundespolizist soll am 26. Januar vor seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen von zwei Männern abgepasst worden sein, die laut eines Polizeiberichts dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sind.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2018

In einem offenbar vertraulichen Dokument vom Bundespolizeipräsidium wird beschrieben, wie ein Polizist in seine Wohnung fliehen musste, nachdem zwei Männer ihn bedrohten. Sie sind laut Bericht dem islamistischen Spektrum zuzuordnen. Der Hund des Bundespolizisten hielt die Tatverdächtigen davon ab, in die Wohnung zu gelangen und vertrieb die beiden.

Zwei Tage vor den Drohungen habe der Beamte einen Abschiebeflug mit 19 ausgewiesenen Afghanen nach Kabul begleitet. Die Polizei spricht in dem Dokument von einer "möglichen Bedrohung von Bundespolizisten im Zusammenhang mit Rückführungsmaßnahmen". Die Männer sollen ihn mit den Worten "Lass es, unsere Brüder nach Hause zu fliegen" bedroht haben. Sie waren zuvor mit einem schwarzen Mercedes Benz S-Klasse vorgefahren.

Beschrieben wurden die beiden wie folgt: "Sie trugen einen Vollbart bis zum Brustbein, knöchelfreie Pluderhosen und lange Hemden". Bundespolizisten, die mit Rückführungen nach Afghanistan betraut sind, sollen sensibilisiert werden. Der Staatsschutz ermittelt.

Nachdem das Dokument auf mehreren Portalen aufgetaucht war - unter anderem veröffentlichte der Grünen-Politiker Sebastian Striegel dieses auf seinem Twitter-Kanal - äußerte sich die Bundespolizei NRW ebenfalls dazu. Sie bestätigen, dass zwei Männer einen Bundespolizisten vor dessen Wohnung bedrohten. Der Tathergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weitere Auskünfte gebe man derzeit nicht.