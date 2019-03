Jahreshauptversammlung in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach. Der Heimatverein Rheinbreitbach will im hinteren Hofbereich des Heimatmuseums eine Bienen- und Schmetterlingsweide anlegen. „Etwas mehr Planung, vor allem aber auch erheblich mehr finanzielle Mittel benötigt die Neuverglasung der alten Fenster“, so der Vorsitzende Dankward Heinrich.

Von Horst-Dieter Küsters, 17.03.2019

Außerdem würden sie wie die gesamte Fassade nicht dem ursprünglichen Aussehen des historischen Hauses aus dem Jahr 1650 entsprechen. Deshalb ist geplant, die Bruchsteinmauern im Erdgeschoss und das Fachwerk-Ständerwerk im oberen Stockwerk wieder freizulegen. „Damit wollen wir zu einem attraktiven Ortsbild in der Mitte unserer Gemeinde beitragen. Allerdings stehen wir hier erst am Anfang der Überlegungen“, gestand Heinrich.

Er ist der alte und neu Vorsitzende des Heimatvereins Rheinbreitbach. Auf der Jahreshauptversammlung im Lydia-Saal des Hotel-Restaurants „Villa von Sayn“ wurde er – wie auch Archivar Thomas Napp – einstimmig wiedergewählt. Nicht zur Wahl standen die Vizevorsitzende, Heike Riznar, und Kassenwart Frank Götz. Ansonsten geht der geschäftsführende Vorstand des Heimatvereins mit drei neuen Mitgliedern Rheinbreitbach in die nächsten zwei Jahre.

Gudrun Vogts wurde als Nachfolgerin der stellvertretenden Archivarin Martina Rick gewählt, und Gisela Führ übernahm die Aufgaben von Schriftführerin Margitta Blinde, die dem Vorstand als Beisitzerin erhalten bleibt. Ausgeschieden aus dem Führungsgremium ist dagegen Schriftführerin Martina Rohfleisch, als deren Nachfolger Klaus-Henning Rosen gewählt wurde. Jürgen Fuchs, Werner Schiffer, Heide Urban und Reinhold Walbröhl wurden als Beisitzer wiedergewählt, während Inge Morsbach neben Blinde dieses Gremium als neues Mitglied komplettiert.

„Sprechen Sie uns bitte an, wenn auch Sie sich aktiv in unseren Verein einbringen möchten. Je besser wir Ihre Interessen und Talente kennen, desto gezielter können wir Sie auch bei Bedarf auf Unterstützung ansprechen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen“, warb Heinrich bei den zahlreichen Mitgliedern, die der Einladung zu der Versammlung gefolgt waren. Konkret gesucht werden etwa handwerklich geschickte Mitglieder, die Freude daran haben, alte Museumsexponate zu restaurieren und ihnen so zu altem Glanz zu verhelfen.

Um Unterstützung bat auch Rosen bei der aktuellen Heimatheft-Studie „Jüdische Bürger in Rheinbreitbach“, da die Quellenlage äußerst dürftig ist. Zuvor hatte Heinrich in seinem Rechenschaftsbericht das zurückliegende Jahr von der Fertigstellung der Archivetage im Januar bis zur Adventskonzert-Feier, zu welcher der Heimatverein traditionell zusammen mit dem Förderkreis Oberen Burg Revue einlädt, passieren lassen.

Das Heimatmuseum

Das Heimatmuseum, ein Kleinod im Herzen Rheinbreitbachs, Hauptstraße 29, Eingang im Hof, ist jeden 2. und 4. Sonntag im Monat von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. An jedem letzten Freitag im Monat lädt der Verein nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste zum „Kummovend“ ab 18 Uhr in den „Blauen Salon“ des Museums oder in den Hof des Heimatmuseums zu Gesprächen in gemütlicher Runde bei Wein, Bier und Snacks ein. Weitere Informationen gibt es unter 02224/9691389, E-Mail: info@heimatverein-rheinbreitbach.de