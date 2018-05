Neu gewählter Vorstand im Amt

Unkel. Auf bewährte Kräfte kann der Vorstand des VdK Ortsverbands Unkel auch in der kommenden Zeit bauen.

Von Horst-Dieter Küsters, 22.05.2018

Der neue Kreisvorsitzende Werner Kaiser hatte die Leitung der Vorstandswahlen übernommen, bei denen Heinrich Richarz, der vor acht Jahren den Vorsitz von Werner Zimmermann übernommen hatte, nicht mehr antrat.

Mit seiner Stellvertreterin Gisela Stahl stand jedoch längst eine Kandidatin fest, die von den Mitgliedern einstimmig per Akklamation gewählt wurde. Richarz trat als ihr Nachfolger wie schon zu Zeiten Zimmermanns in die zweite Reihe. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören weiterhin Sibylle Meyer als Schriftführerin, Willi Hess als Kassierer sowie Edith Kenn als Frauenbeauftragte an. Als Beisitzerinnen unterstützen weiterhin die Presse- und Internetbeauftragte Doris Hess sowie Katharina Richarz als Logistikbeauftragte den Vorstand.

Vor den Wahlen hatte Stahl zusammen mit Kaiser langjährige Mitglieder geehrt. In Beisein des Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes, Werner Zimmermann, überreichte sie dem ehemaligen Kreisvorsitzenden Franz Robert Herbst sowie Javier Menendes-Gomez, Hans-Josef Löw und Annemarie Menden für zehnjährige Mitgliedschaft neben einer Urkunde jeweils die Treuenadel sowie ein Glas Honig von Imker Richarz.

„Leider kann heute Erwin Hemmes, der für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden sollte, nicht dabei sein“, bedauerte Stahl. Wie die übrigen Mitglieder mit zehn- und 20-jähriger Mitgliedschaft, die an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen konnten, werde auch der „60-Jährige“ nachträglich geehrt, versprach sie.

Anschließend informierte der Vorstand über den Bürgerbus der VG Unkel, der Ende März in Betrieb genommen worden war. Vor allem Senioren und Behinderte können diesen Gratis-Fahrdienst in Anspruch nehmen. Momentan ist er regelmäßig dienstags und donnerstags im Einsatz.

Neue Fahrten für den Bürgerbus der VG Unkel

Darüber hinaus sollen noch Fahrten nach Linz zu den Öffnungszeiten der Tafel montags und freitags angeboten werden. Anmelden können sich Interessierte montags und mittwochs unter 02224/180668.

Dann stellte Kenn Neuerungen in der Pflege-Gesetzgebung vor wie etwa die Einstufung nach Pflegestufen, die die bisherigen „Pflegegrade“ ablösen, sodass nun eine bessere Differenzierung der benötigten Hilfe möglich sei. Außerdem wies die Frauenbeauftragte auf Neuerungen für „Menschen mit Unterstützungsbedarf“ hin, die zu Hause leben.

So haben Menschen, die eingeschränkt alltagskompetent sind, unabhängig vom Pflegegrad Anspruch auf 104 Euro monatlich für hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder andere Belange aus Leistungen der Betreuungs- und Entlastungspflege, sofern ein ambulanter Pflegedienst die Leistungen erbringt und abrechnet. Außerdem können für Pflegeartikel pro Monat 40 Euro bei den Krankenkassen mit den entsprechenden Belegen eingereicht und abgerechnet werden.

Dann wies Stahl auf die wichtigsten VdK-Termine hin. So geht es beim Jahresausflug am Donnerstag, 27. September, mit dem Bus an den Rursee, wo eine Bimmelbahn- und eine Schiffstour geplant sind. Am Samstag, 20. Oktober, feiert der VdK Ortsverband dann im Bürgerhaus Heister sein 70-jähriges Bestehen. Schirmherr der Veranstaltung, zu der alle Mitglieder noch persönlich eingeladen werden, ist der Ex-Kreisvorsitzende Herbst.