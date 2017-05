Unwetter in der Region

Der Sommer macht eine kurze Pause: In Bonn und der Region ist mit starken Gewittern zu rechnen.

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Die sommerlichen Temperaturen in Bonn und der Region bleiben erst einmal. Eine erwartete Abkühlung durch ein Gewitter gab es am Dienstagabend aber zunächst nicht.

Von general-anzeiger-online.de, 30.05.2017

Es sollte die notwendige Abkühlung werden: Für Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung für Bonn und die Region herausgegeben, die ab 13 Uhr bis zum späten Abend galt. Am frühen Abend wurde die jedoch schon wieder aufgehoben, die Gewitter zogen zunächst einmal vorbei.

Zwar sanken die Temperaturen am Dienstag um ein paar Grad auf rund 26, diese steigen in den nächsten Tagen aber bereits wieder an. Am Freitag wird voraussichtlich wieder die 30-Grad-Marke geknackt.

