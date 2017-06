Wetter in Bonn und der Region

03.06.2017 Bonn. Nachdem der Deutsche Wetterdienst am Samstagmittag vor Unwettern in Bonn und der Region gewarnt hatte, gab er am frühen Nachmittag wieder Entwarnung. Mit Gewittern muss aber am Wochenende weiterhin gerechnet werden.

Konkret hatte der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.

Die Höchstwerte liegen am Samstag in Bonn und der Region zwischen 25 und 30 Grad. Während auch am Sonntag noch mit Gewittern zu rechnen ist, soll sich die Wetterlage am Montag wieder etwas beruhigen. Laut Prognosen ist es dann wechselnd bewölkt bei Höchsttemperaturen von 22 Grad.

Mit Material von dpa. (general-anzeiger-bonn.de)