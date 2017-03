Rheinische Bräuche

Das Fastentuch in der Bonner Münsterkirche hängt an der Westseite vor der Orgel. FOTO: OTTERSBACH

Bonn. Die Tradition der 40-tägigen Fastenzeit geht zurück ins vierte Jahrhundert. Im Mittelalter halfen Heringe und Starkbier.

Von Dagmar Hänel, 17.03.2017

Die Zeit rennt: Gerade war noch Schunkeln und Singen mit Kölsch und Kamelle angesagt, jetzt sind wir schon mitten in der Fastenzeit. Aschermittwoch war der Wendepunkt: Karneval ist vorbei, die siebenwöchige Fastenzeit hat begonnen. Sie endet an Gründonnerstag, wobei sich mit Karfreitag und Karsamstag direkt zwei weitere Fastentage, das Trauerfasten, anschließen.

Der Zeitraum wird aus dem neuen Testament abgeleitet: Vor seinem Einzug in Jerusalem geht Jesus in die Wüste und fastet, 40 Tage lang. 40 ist eine Zahl, die in der Bibel häufiger begegnet: Die Sintflut soll 40 Tage gedauert haben, 40 Tage verbrachte Moses auf dem Berg Sinai, um die Gebote Gottes zu hören und aufzuschreiben. Es ist eine symbolische Zahl, die eine Zeit der Vorbereitung und des Wartens umfasst. Warten auf das wichtigste christliche Fest: Ostern.

Dieses Fest der Auferstehung, so die Tradition, sollten die Christen bewusst und vorbereitet begehen. Hierzu diente die Fastenzeit als vorösterliche Bußzeit. Schon seit dem vierten Jahrhundert ist die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern belegt. Eine Mahlzeit am Tag war gestattet, wobei auf Fleisch, Milch und Milchprodukte, Eier und Alkohol verzichtet werden musste. Dazu kam die Aufforderung, häufiger den Gottesdienst zu besuchen, Almosen zu geben und das Gebet zu pflegen.

Im Mittelalter wurden gerade die Speisevorschriften konkreter und zum Teil detailliert ausformuliert: Papst Innozenz VIII. erlaubte 1486 auch den Verzehr von Milch und Milchprodukten sowie Eiern in der Fastenzeit. Aber der Kölner Chronist Hermann Weinsberg schrieb 1578, dass in Köln viele Bürger „dem alten Kirchenbrauch“ folgten und auch auf Eier und Käse verzichteten. Im 19. Jahrhundert hatten sich im Rheinland Mehlspeisen wie Pfannkuchen, Knudeln oder Nudeln, oft mit Kompott oder Trockenobst kombiniert, als Fastenspeisen eingebürgert. Fisch gab es vor allem in Flussnähe oder in den größeren Städten. In Köln beispielsweise verkauften holländische Heringshändler die gesalzenen Heringe direkt aus dem Fass. Für den Restverkauf fuhren die Holländer mit der Bahn weiter in die Eifel.

Wiederum aus dem späten Mittelalter stammt das Fastenbier, das bis heute als Starkbier bekannt und beliebt ist. Bier unterlag als Alltagsgetränk nicht dem Fastengebot. Das klingt überraschend, aber bis ins 19. Jahrhundert hinein war aufgrund der schlechten Wasserqualität vielerorts Bier das einzig sichere Getränk. Es hatte einen deutlich geringeren Alkoholgehalt als heute und wurde oft auf Basis bestimmter Kräuter gebraut. Im Kloster, wo Mönche unter kargen Lebensbedingungen harte Arbeit leisten mussten, war das eigens für die Fastenzeit gebraute gehaltvolle Starkbier als „flüssiges Brot“ tatsächlich überlebenswichtiger Nahrungsersatz.

Heftig kritisiert wurden die Ausgestaltung der Fastenzeit und die starke Betonung des körperlichen Fastens in der Reformation. So provozierten 1522 Züricher Reformierte mit einem öffentlichen Wurstessen am ersten Fastensonntag – das Froschauer Wurstessen hat für die Schweizer Reformierte Kirche eine ähnliche Bedeutung wie der Thesenanschlag in Wittenberg für die Deutsche Evangelische Kirche.

Diese betont heute den Sinn der Fastenzeit als Phase der Reflexion und Besinnung: Seit den 1990er Jahren hat sich die Aktion „Sieben Wochen ohne“ etabliert: Unter einem bestimmten Motto wie „Verschwendung“ oder „Ausreden“ geht es um das Überdenken des eigenen Alltagsverhaltens und den Verzicht als Impuls für Veränderung und Solidarität. Fasten ist übrigens keine ausschließlich christliche Praxis: Im Islam ist der Fastenmonat Ramadan von großer Bedeutung, im Judentum gehört zum Pessachfest der Verzicht auf alles „Gesäuerte“, im Hinduismus gilt der Verzicht auf Fleisch als ethisch wertvoll. In fast allen Religionen gibt es Phasen im Jahres- und Lebenslauf, in denen Verzicht als Mittel der Besinnung im Vordergrund steht.

In unserer Serie „Rheinische Bräuche“ schreibt Dagmar Hänel, leitende Volkskundlerin beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), über hiesige Traditionen.