Blüten in der Region

Region. An den Supermarktkassen geht es schnell. Einpacken, bezahlen und schnell den Platz freimachen. Für eine genaue Kontrolle der Geldscheine ist oft keine Zeit. Unserem Mitarbeiter fiel ein falscher Fünfer unbemerkt in die Hände.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

In der Hektik an den Supermarktkassen kann sich Falschgeld schnell mit echtem Geld vermischen. Diese Erfahrung machte in der vergangen Woche einer unserer freien Mitarbeiter. Bei einem Einkauf in der Region landete so ein falscher Fünfeuroschein im Geldbeutel.

Besonders auffällig ist am Schein zunächst nur ein tiefer Riß. Bei Material und Größe gibt es nur kleine Unterschiede, die nicht auf dem ersten Blick erkennbar sind. Auf dem zweiten Blick wird dann schnell deutlich, dass es sich eher um eine schlechte Kopie handelt. Die Wasserzeichen sind verschmiert und bleiben, wenn man den Schein ins Licht hält, ohne Effekt. Außerdem ist ein Schriftzug "Invalid" und "Gecersiz" auf der Vorderseite sichtbar. Beide Wörter bedeuten ungültig.

Kunden und Kassier prüfen nicht jeden einzelnen Schein. "Häufig sind Fünfzig- und Zwanzigeuroscheine betroffen", sagt Polzeisprecher Robert Scholten. Fünfeuroscheine sind eher eine Seltenheit und werden nicht so häufig in Umlauf gebracht, ergänzte der Bonner Polizeisprecher.

Dennoch hat es die Kopie in den Umlauf geschafft und scheint zumindest einmal ihren Zweck erfüllt zu haben.

Bei einem falschen Fünfer handelt es sich aber eher um eine Rarität- Eine Übersicht der Bundesbank zeigt, dass der Anteil der Fünfeuroscheine am gefundenen Falschgeld im ersten Halbjahr 2017 lediglich ein Prozent betrug:

Noten Anzahl Anteil (gerundet) 5 € 225 1 % 10 € 651 2 % 20 € 8.954 23 % 50 € 25.147 63 % 100 € 3.767 9 % 200 € 316 1 % 500 € 625 2 % Gesamt 39.685

In keinem Land der Eurozone tragen die Menschen so viel Schein- und Klimpergeld herum, wie hierzulande. Das geht aus einer aktuellen Studie der EZB hervor. Demnach sind die Portemonnaies der Bundesbürger mit durchschnittlich 103 Euro gefüllt. In Luxemburg ist es allerdings mit 102 nur ein Euro weniger.