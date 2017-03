Fahrerflucht in Ruppichteroth

Ruppichteroth. Am Dienstagnachmittag wurde eine junge Frau an der Hambuchener Straße in Ruppichteroth von einem roten Kleinwagen angefahren. Der Fahrer fuhr weiter, ohne zu helfen. Die Polizei bittet Zeugen nun um Mithilfe.

Von Hannah Pfundt, 08.03.2017

Eine 20-jährige Ruppichterotherin wurde laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 16.05 Uhr von einem roten Kleinwagen angefahren. Die junge Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Altkleider- und Glascontainerplatz an der Hambuchener Straße, wo sie ihr Altglas entsorgte. Als sie den Platz überquerte und zurück zu ihrem Auto ging, fuhr der rote Kleinwagen auf den Glascontainerplatz und streifte die Ruppichterotherin. Sie stürzte, verletzte sich und musste später ärztlich behandelt werden.

Der rote Pkw hielt nicht an, um der Verletzten zu helfen, sondern fuhr auf der Landstraße in Richtung Hambuchen weiter. Die Polizei ermittelt nun gegen den dunkelhaarigen Mann wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden.