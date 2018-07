GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Es gibt rheinische Begriffe, die für sich genommen schon ein sprachliches Großereignis sind. Und das gehört dann ausführlich beleuchtet. Wenn es dann noch in einer Redensart veredelt wird, dann gibt es kein Entkommen mehr. Ein solcher Fall liegt hier vor. „Et ess esu drüsch“ klingt absolut spektakulär. Übersetzt man es ins Hochdeutsche, verliert es allerdings seine Attraktion: Es ist so trocken. Woran kann man diesen Spannungsverfall während des Übersetzungsvorgangs festmachen? Das Wort „drüsch“ ist die Kernbotschaft, und die ist in diesem Fall so lautmalerisch, dass man gar nicht genau wissen muss, was es bedeutet, um zu verstehen, worum es geht.

Es ist nicht einfach nur Trockenheit gemeint. Nein, es geht um eine totale, nachhaltige, absolute Trockenheit, die kein Wasserstoffmolekül mehr enthält. Wenn es „drüsch“ ist, dann handelt es sich um eine potenzierte Trockenheit, die schon einer Dürre nahe kommt.

Und diese Wetterlage haben wir gerade jetzt. Am Siebenschläfertag war es nahezu 30 Grad heiß und wolkenlos sonnig. Und seitdem hat sich diese meteorologische Disposition treu gehalten. Inzwischen schlagen die Bauern Alarm. Das Korn verdorrt am Stängel, die Früchte auf dem Feld. Nur der Wein hat momentan noch keine Probleme, weil er tief in der Erde wurzelt. Und dort ist momentan noch eine Restfeuchte vorhanden. Zusammenfassend kann man also aktuell sagen: es ist echt „drüsch“.

Natürlich gibt es auch Nebenbedeutungen zur physikalischen Trockenheit. Etwa in Bezug auf den Wein. Herkömmlicherweise nennt man einen kaum zuckerhaltigen Tropfen trocken. Wenn er aber „drüsch“ ist, dass zieht es einem gewissermaßen Gaumen und Zunge zusammen. Ähnlich verhält es sich, wenn man von trockenem Humor spricht. Dann haben wir jemanden vor uns, der durch keine mimische oder theatralische Äußerung zu erkennen gibt, dass er es nicht ganz ernst meint mit dem, was er sagt. Um so explosiver kann dann die Lachsalve loslegen, wenn der Witz einmal erkannt ist.

Das absolute Gegenteil von „drüsch“ im Themenfeld Wetterbeobachtung ist übrigens „usselich“. Wenn das Wort eingesetzt wird, dann ist es draußen so nass und kühl, dass die Feuchtigkeit praktisch in jede Ritze kriecht und man sich mit Gänsehaut schütteln möchte. Dann ist es doch besser „drüsch“. Oder?

