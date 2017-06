Von Flugzeug abgefallen?

In das Dach eines Zweifamilienhauses in Roßbach ist ein Eisbrocken eingeschlagen.

Roßbach. Schock für die Bewohner eines Zweifamilienhauses in Roßbach (Wied): Am Samstagmorgen ist in das Dach des Hauses in der Straße "Im Hohn" ein Eisbrocken eingeschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2017

Wie die Polizei berichtet, durchbrach der Brocken zunächst das Hausdach und anschließend die Decke des Badezimmers. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Eisbrocken von einem Flugzeug abgeworfen oder abgefallen sein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde in Kenntnis gesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 € geschätzt.