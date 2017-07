GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Wir beschäftigen uns heute einmal mit Alltagsproblemen, die nicht nur in unserer Region vorkommen, deren Beurteilung allerdings mit rheinischer Perspektive einer gewissen Gelassenheit Vorschub leisten kann. Es geht um die Rheinische Redewendung: „Dreimol ömjetrocke es esu joot wie eemol affjebrannt.“ Übersetzt ins Hochdeutsche heißt das: „Dreimal umgezogen ist so gut wie einmal abgebrannt.“

Da ist nicht viel philosophisch Hineinzugeheimnissen. Das bestätigen auch unsere Mundartsachverständigen. „Wenn man umzieht, dann werden die Möbel teilweise beschädigt. Man stößt eine Kante ab und Ecken in eine glatte Fläche“, sagt Josef Schwalb. Die „Umzieherei“ werde ja auch meist hastig realisiert und wer spare, der habe eben auch keine Fachleute zur Hand. Und Melitta Klein ergänzt: „Wenn man öfter umzieht, wird das unbeschädigte Mobiliar immer weniger. Außerdem gibt es Dinge, die von der Größe her nicht in die neue Wohnung passen und deshalb nicht mitgenommen werden können.“

Das alles führt dann dazu, dass man aus statistischer Warte davon ausgehen kann: Nach drei Umzügen muss das Mobiliar einmal komplett neu beschafft werden. Oder wenigstens befindet es sich in einem Zustand, dass es eigentlich neu beschafft werden müsste. Einen etwas fiesen Scherz steuert Mundartsprecher Dieter Ziesenhenne bei: Nach dem Umzug besucht der Freund den Freund, schaut sich um und sagt, oben liegt Deine Frau, die ist tot. Da sagt der Mann: Hast Du schon mal einen Umzug gesehen, bei dem nichts kaputt geht?“ Das ist natürlich geschmacklos, und wir distanzieren uns davon.

Es hilft aber nichts. Dies alles illustriert ganz plastisch, dass jeder Umzug eine Schlacht mit schweren Verlusten ist. Und deshalb ist davon nach Möglichkeit abzuraten. Die Redensart schärft also den Realitätssinn, bei der Lebens- und Umzugsplanung auch den privatwirtschaftlichen Schaden zu bedenken. Und alles zu lassen wie es ist.

