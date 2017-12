GA gelistet

Diese Thermen versprechen Wellness in Bonn und der Region. Hier die Thermen & Badewelt Euskirchen.

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Thermen versprechen Wellness in Bonn und der Region 2. Thermen im Linksrheinischen

Bonn/Region. Nach einem stressigen Arbeitstag oder als Auszeit am Wochenende – Wellness und Entspannung liegen voll im Trend. Deshalb haben wir einige Thermen in Bonn und der Umgebung aufgelistet, die einen Besuch wert sind.

Von Alexandra Mölleken, 05.12.2017

Ob an kalten Wintertage oder in den heißen Sommermonaten – ein Sauna- und Schwimmbadbesuch tut zu jeder Jahreszeit gut. Wellness, Massagen und Sauna sind Balsam für die Seele. Wir geben einen Überblick, wo Thermen, Saunaparks und Schwimmbäder in Bonn und der Region mit Entspannung und Badespaß locken.

1 Aggua Troisdorf

Foto: Hanjo (FM) Wimmeroth

Im Aggua Troisdorf kommen sowohl Bade- als auch Saunafreunde auf ihre Kosten. In der großen Saunalandschaft und dem Pfahlbau-Saunadorf erhalten die Besucher Wellness pur. Das runden verschiedene Events und Aktionen ab. Wer Schwimmen vorzieht, findet im überdachten Badebereich mit Rutschen und Co. sowie dem Freibad eine große Auswahl.

Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf

Öffnungszeiten: Montags bis sonntags von 9 bis 22 Uhr

Kontakt: 02241-98450; info@aggua.de, www.aggua.de

2 Saunapark Siebengebirge

Foto: Homann

Sieben verschiedene Saunen versprechen im Saunapark Siebengebirge Entspannung: Besucher haben die Auswahl zwischen Saunen mit einer Temperatur von 65 bis 100 Grad, können zwischen diversen Aufgüssen wählen und die große Liegelandschaft nutzen. Auch ein Hallen- sowie Freibadbereich und Kneipp-Kuren sind im Saunapark Siebengebirge im Angebot.

Adresse: Dollendorfer Str. 106-110, 53639 Königswinter-Oberpleis

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 11 bis 23 Uhr; freitags von 11 bis 24 Uhr; samstags von 10 bis 24 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr

Kontakt: 02244-92170, info@saunapark-siebengebirge.de, www.saunapark-siebengebirge.de

3 Kristall Rheinpark Therme Bad Hönningen

Foto: Getty Images/iStockphoto Woche für Woche und Bahn für Bahn lässt sich beim Schwimmen die Fitness steigern. FOTO: THINKSTOCK/RIDOFRANZ

Direkt am Rheinufer gelegen ist die Kristall Rheinpark Therme Bad Hönningen. Hier entspannen Besucher in verschiedenen Saunen mit ungehindertem Blick auf den Fluss. Die Saunawelt im Innenbereich ähnelt dem Markusplatz in Venedig und lockt mit Whirlpools und anderen Bademöglichkeiten.

Adresse: Allée St. Pierre les Nemours 1/ Am Rheinufer, 53557 Bad Hönningen

Öffnungszeiten: Dienstags, donnerstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr; mittwochs, freitags uns samstags von 9 bis 23 Uhr

Kontakt: 02635-952110, info@kristall-rheinpark-therme.de, www.kristall-rheinpark-therme.de