Zum Jahreswechsel

30.12.2016 Das Jahr 2016 dauert einen Augenblick länger. Die Schaltsekunde wird in der Silvesternacht weltweit eingeschoben.

Man könnte es positiv sehen: Das Jahr 2016 bekommt einen Nachschlag. Und zwar in Form einer ganzen Sekunde. Bevor wir eine Erklärung dafür liefern, überlegen wir einmal, welche Chancen das bietet. Denn eine Sekunde will gut geplant sein. Was ist in einer solchen Zeitspanne möglich, in der man gut und gerne „Einundzwanzig“ sagen kann? Zum Beispiel schlafen. Das mag zuweilen gefährlich sein. Ist doch der Sekundenschlaf die Geißel des fließenden Straßenverkehrs. Ein Tor auf den letzten Drücker in einem Fußballspiel kann dagegen höchstes Glück bedeuten. Und dabei ist es durchaus von Bedeutung, ob es in der Sekunde vor oder nach dem Schlusspfiff geschossen wird.

Es gibt Menschen die überhaupt keine Sympathie für Sekunden hegen, vor allem wenn sie der 60 Mal in der Minute tickende Zeiger der Wanduhr vom nächtlichen Schlaf abhält. Womit wir bei der Theorie wären. In der Silvesternacht hat die letzte Minute des Jahres 2016 ausnahmsweise 61 statt 60 Sekunden. Nach 23:59:59 folgt nicht etwa 00:00:00, sondern 23:59:60 Uhr. Die Schaltsekunde. Das Ganze passiert übrigens nach der koordinierten Weltzeit (UTC). Weil die Mitteleuropäische Zeit aber schon eine Stunde voraus ist, findet das Großereignis bei uns um kurz vor ein Uhr im neuen Jahr statt. Wir reichen die Sekunde also dem Jahr 2016 nach. Gewissermaßen als Insel des vorigen Tages.

Grund für den Einschub ist die Tatsache, dass sich die Erde etwas langsamer dreht als die üblicherweise 86 400 Sekunden eines Tages vermuten lassen. Seit 1972 gibt es die Schaltsekunde in unregelmäßigen Abständen. Jetzt zum 27. Mal. Zeit, ein rares Gut. Also nutzen Sie die Sekunde. Carpe secundum! (Jörg Manhold)