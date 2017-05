GA-Serie "Rheinische Redensarten"

Bonn. In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Es gibt diese Sätze, deren Verständnis so schwer zu erschließen ist, dass sie eine längere Fußnote oder sogar einen Beipackzettel verdient hätten. Wir haben es heute gleich mit zwei Rheinischen Redensarten zu tun, die teilweise eine ähnliche Bedeutung haben und gleichermaßen schwer zugänglich sind. „Dä, die Trumm hät e Loch kräje!“ und „Do es en Hümm dren“. Im Hochdeutschen heißt das: Da, die Trommel hat ein Loch bekommen. Da ist eine Hummel drin.

Und jetzt? Hier ist guter Rat teuer. Mundartsprecherin Wilhelmine Schönenberg weiß von ihrem Vater zu berichten, der ein eifriger Schlagzeuger war und Überschwang schon mal so kräftig trommelte, dass im Klangfell ein Loch entstand.

Und Melitta Klein erklärt den übergeordneten Sinn: „Wenn man etwas gut vorbereitet hat und der Tag kommt, es vorzuzeigen, dann aber ein Missgeschick passiert, so dass alles schief geht, dann hat die Trommel ein Loch.“

Bestes Beispiel für die Hummel ist eine an sich gut vorbereitete Rede, die aber irgendwie schief geht, nicht so gut ankommt wie gedacht oder stilistisch schiefe Bilder enthält, so dass niemand der Zuhörer versteht, was gemeint ist.

Ernst Meinusch berichtet: „Wenn ein Fahrrad schleift, dann es en Hümm dren.“Überhaupt, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, wenn man einen Blackout hat, dann kann man sagen, die Trommel hat ein Loch oder da ist die Hummel drin.

Und weil die Sprachbilder so witzig sind, können sie in der entsprechend frustrierenden Situation ein guter Blitzableiter sein. Der Ärger über das Versagen löst sich auf in einem kurzen Lacher. Und damit ist die Anspannung raus aus der Situation. Der Weg ist frei für einen gelassenen Ausklang der Situation. Und es ist die Basis gelegt für einen erneuten Versuch. Denn am Ende heißt es: Immer wieder aufstehen und es beim nächsten Mal besser machen.

