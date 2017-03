Bahn verbaut Milliarden in 2017

02.03.2017 Düsseldorf/Berlin. Neue Gleise, Weichen und Signale: Auf dem deutschen Schienennetz gibt es in diesem Jahr bis zu 850 Baustellen pro Tag. Auch in Nordrhein-Westfalen sollen Bahnabschnitte saniert werden.

Die Bauoffensive bei der Deutschen Bahn führt auch in diesem Jahr für Fahrgäste zu Einschränkungen auf wichtigen Strecken. Der Bundeskonzern investiert die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro in das deutsche Schienennetz. Das sind 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das Bundesunternehmen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In der Summe sind 2,3 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau der Strecken enthalten.

Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla versprach den Kunden mehr Qualität, mehr Kapazität und mehr Digitalisierung. „Das sind die Wege, um die Schiene zur ersten Wahl für Mobilität in Deutschland zu machen.“ Die Bahn arbeite hart daran, sieben Millionen Menschen sowie Güterzüge täglich sicher und zuverlässig ans Ziel zu bringen.

Ohne Umwege und längere Fahrtzeiten auf den Baustrecken ist das aber nicht zu erreichen. In Spitzenzeiten soll es 850 Baustellen pro Tag geben. Um die Folgen zu beschränken, werden die Bauvorhaben zu 66 Komplexen gebündelt, sogenannte Korridore. So soll die mehrmalige Sperrung derselben Strecke vermieden werden.

In Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr an drei Großprojekten der Deutschen Bahn gebaut. Am Freitag sollen in Duisburg die genauen Pläne für die Vorhaben vorgestellt werden. Ein NRW-Großvorhaben ist der künftige Rhein-Ruhr-Express für eine schnellere Schienen-Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Dort soll im dritten Quartal dieses Jahres ein Abschnitt zwischen Köln-Deutz und Köln-Mülheim in Betrieb gehen.

Auch der Bau an der S-Bahn-Verbindung zwischen Troisdorf und Bonn ist ein Großprojekt. Der Ausbau der S 13 kostet insgesamt 500 Millionen Euro und wurde im November 2016 begonnen. Damit soll Bonn besser an den Köln/Bonner Flughafen angebunden werden.

Bereits gestartet sind die Arbeiten für das dritte Großprojekt, der Ausbau des deutschen Abschnitts der Betuwe-Linie zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. An der 73 Kilometer langen Güterverkehrstrecke hat Ende Januar in Oberhausen der Bau begonnen. (dpa/ga)