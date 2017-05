GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Der Rheinländer nimmt gerne die Schwächen seiner Mitmenschen aufs Korn. Sehr oft haben die Rheinischen Redensarten darüber hinaus noch eine erzieherische Absicht. Dann wenden sie sich ganz klar an den Nachwuchs. In unserem heutigen Beispiel hat man allerdings eher einen Erwachsenen vor Augen, der nun einmal so ist wie er ist. Unabänderlich. Deshalb muss man die Umwelt vor ihm und seinen Charakterfehlern warnen.

„Dem kannste em Loofe de Schoh besolle“ erschließt sich auch dem Zugezogenen, sobald man es auf Hochdeutsch übersetzt hat: Dem kannst Du beim Laufen die Schuhe besohlen. Klar, da ist einer so langsam und geht einer so langsam, dass man ihm während des Spaziergangs neue Sohlen am Schuh anbringen kann.

Das ist durchaus eine witzige Vorstellung. Natürlich geht es bei diesem Gleichnis – analog zu biblischen Gleichnissen – nicht um die beschriebene Sache selbst. Der Satz ist vielmehr im übergeordneten Sinne zu verstehen. Er bedeutet: Hier ist einer in allen Lebenslagen sehr, sehr langsam.

Das kennt man wohl auch in anderen Landstrichen. Der Ostfriese Otto Waalkes etwa hatte mal einen entsprechenden Witz im Bühnenprogramm: „Als Kind war ich so langsam, dass ich mal von einem Auto angefahren wurde. Es hatte einen Platten und wurde von zwei Omas geschoben.“

Auch die Psychologie kennt eine solche Persönlichkeitsstruktur. In der Temperamentenlehre ist von vier Typen die Rede: Der Choleriker, der Sanguiniker, der Melancholiker und der Phlegmatiker. Letztem werden die Eigenschaften „langsam, ruhig und schwerfällig“ zugeschrieben.

Ein Mensch mit Phlegma ist demnach zugleich emotional stabil und introvertiert. In der Summe gilt er als stets unentschlossen. Deshalb hat er keinerlei Anlass, in zügigen Schritten ein Ziel zu erreichen. Man kann ihm also, wenn man selbst etwas schneller unterwegs ist, durchaus beim Gehen die Schuhe besohlen.

