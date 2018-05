GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Manche rheinische Redensart ist als Warnung gemeint. Sie richtet sich an den Nachwuchs oder noch unbedarfte Mitmenschen. Und sie soll aufklären über mit Vorsicht zu genießende Zeitgenossen. So ist es auch mit: „Dat es ne Jauhjitscher“. Vorgeschlagen hat uns das der allseits bekannte Reimredner Willi Armbröster, der vielen noch als der rheinische Wilhelm Busch bekannt ist. Und er liefert auch gleich die Übersetzung: Der Satz bezeichnet einen Betrüger oder Schwindler. Und Mundartfachmann Herbert Weffer ergänzt in seinem Bönnsch-Lexikon die Bedeutungen Betrüger und Schwindler.

Nun muss man wissen, dass man in den Anfangstagen der Psychiatrie versucht hat, eine etwaige kriminelle Abart eines Menschen am Aussehen festzumachen. Da wurde die Form der Augen, Nase und Mund beschrieben. Die Ausprägung dessen in Zahlen gefasst. Und von da aus rückgeschlossen auf den Grad der Anfälligkeit, sich kriminell zu verhalten. Man definierte bestimmte Typen des Aussehens, die bestimmten Deliktgruppen zugeordnet wurden.

Heute sind wir schlauer und es ist sprichwörtlich, dass man Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen soll. Denn keiner hat sich selbst gemacht. Der liebe Gott hat sein Bestes gegeben.

Dessen scheinen sich die Rheinländer schon immer bewusst gewesen zu sein, denn andernfalls hätte man ja nicht vor einem Jauhjitscher, also Betrüger, warnen müssen. Da man ihm den Wesenszug tatsächlich nicht ansieht, ist ein warnendes Wort geboten, um die Mitwelt vor bösen Überraschungen zu bewahren.

So weit, so klar. Jetzt bleibt nur die Frage, was der Begriff denn wörtlich bedeutet? Wir werden fündig im Weffer-Wörterbuch. Jauh bedeutet demnach schnell und flink. Das ist wohl die Eigenschaft, die ein Betrüger haben muss, um sich blitzschnell einen Vorteil zu verschaffen und dann erfolgreich das Weite zu suchen. Jitsche kann sowohl biegsamer Stock bedeuten wie Spritzer. Wie auch immer man es übersetzt, es handelt sich um ein Ding, das nicht gut zu fassen ist. Das Kompositum der beiden Begriffe weist auf Geschwindigkeit und Wendigkeit hin. Beides Eigenschaften, die dem Schwindler nützlich sind.

