GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Es gibt alte rheinische Redewendungen, die wie eine Mahnung aus alter Zeit in die Gegenwart herüberschallen. So eine hat uns Gisela Witberg aus Beuel zur Erörterung anempfohlen: „Dä Ballesch lappt sich vun selver, wenn man ihm nur die Zick löss.“ Die wörtliche Übersetzung hat schon ihre Tücken. Man brauch das Vorwissen, dass die Begriffe Lappen und Flicken synonym eingesetzt werden. Also heißt es: Der Körper flickt sich von selbst, wenn man ihm nur die Zeit lässt. In Kurzform bedeutet das: Der Körper heilt sich selbst, man braucht nur Geduld.

Und die hat ja heutzutage niemand mehr. Alles muss schnell gehen. Wer Husten, Schnupfen, also eine handelsübliche Erkältung hat, der nennt es dramatisch Grippe und verleibt sich so manche Arznei ein. Eigentlich nur um festzustellen, dass die Rekonvaleszenz, also Heilung, neun Tage braucht. Ob mit oder ohne Mittel. Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie und drei Tage geht sie. So ist das mit der Erkältung. Die besten Mittel sind viel Schlaf und Geduld. Und genau daran erinnert der Rheinische Satz.

Wenn man so will, ist die übergeordnete Bedeutung noch sehr viel weitreichender: Viele Dinge im Leben kann man nicht erzwingen. Und das meiste regelt sich von selbst. Das repräsentiert natürlich eine Lebenshaltung, ja Philosophie, die dem Rheinländer seit jeher eigen ist. Die ersten drei Paragrafen im Rheinischen Grundgesetz: Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hätt noch immer jot jejange.

