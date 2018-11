Stiller Feiertag

Bonn/Siegburg. Wegen des stillen Feiertags Totensonntag bleibt der Bonner Weihnachtsmarkt am Sonntag geschlossen. Der Mittelaltermarkt in Siegburg öffnet nur kurz am Abend.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

Am Freitag ist der Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt feierlich eröffnet worden, doch am Sonntag müssen die Menschen in Bonn erst einmal auf Glühwein und Budenzauber verzichten: Wegen des stillen Feiertags Totensonntag bleibt der Bonner Weihnachtsmarkt geschlossen. Andere Märkte in der Region öffnen dagegen nur kurz – von 18 bis 21 Uhr.

Die evangelischen Kirchen gedenken am Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, der Verstorbenen. Er zählt zu den stillen Feiertagen, für die je nach Bundesland spezielle Einschränkungen gelten. Gläubige besuchen an diesem Tag die Gräber ihrer Verwandten und legen Blumen nieder.

