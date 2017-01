Autofahrer sollten vorsichtig fahren - in Bonn und der Region droht Glatteis.

07.01.2017 Bonn. Im Laufe des Mittags bis Nachmittags verdrängt das Wettertief "Benjamin" das Hoch "Angelika" und sorgt für mildere Temperaturen, sowie leichten Sprüh- und Eisregen.

Durch die Wetterverschiebungen am Samstag, kann es auf dem bis zu -5°C kalten Boden im Rheinland zu Blitzeis kommen. Im Nordwesten von NRW, in Holland und Belgien ist in einschlägigen Wetter-Portalen vom "Eispanzer" auf den Straßen die Rede. (Thomas Faßbender)