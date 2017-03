Inklusion in Hersel

Ein Mann sitzt in einem Rollstuhl an seinem Arbeitsplatz am Schreibtisch.

Bornheim-Hersel. Mehr Mitarbeiter mit Behinderung sollen auf dem ersten Arbeitsmarkt untergebracht werden. Das ist das erklärte Ziel der Bonner Werkstätten in Hersel und war Thema beim zweiten Unternehmerfrühstück.

Von Susanne Träupmann, 17.03.2017

Um das Thema „Inklusion mal anders – Chancen für Unternehmen mit Fachkräftemangel durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unter wirtschaftlichen Aspekten“ drehte sich das zweite Unternehmerfrühstück in diesem Jahr gestern in den Räumlichkeiten an der Allerstraße. Werkstätten-Geschäftsführer Andreas Heß hatte den Vormittag thematisch gemeinsam mit dem Bornheimer Unternehmerkreis, dem Gewerbeverein Bornheim und der Initiative inklusiver Arbeitsmarkt Alfter auf den Weg gebracht. „Auf diese Weise wollen wir die Unternehmer sensibilisieren, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen“, machte denn auch Elmar Dalitz, der als Vorsitzender des Bornheimer Unternehmerkreises den Vormittag auch moderierte. Mit mehr als 40 Vertretern örtlicher Betriebe, der Mittelstandsvereinigung, des Instituts der deutschen Wirtschaft und Wolfgang Henseler sowie Rolf Schumacher, den Bürgermeister aus Bornheim und Alfter, war die Kantine bis auf den letzten Platz besetzt. Das Interesse der Unternehmen war groß wie auch die Fragen in der Abschlussrunde deutliche machten.

Nur positiv seien die Erfahrungen mit behinderten Mitarbeitern erzählten Ralf Sädler, Chef der Beueler Fliesen und Naturstein GmbH, und Paul Fassbender, Seniorchef der gleichnamigen Tenten Gruppe, die seit mehreren Jahren und Jahrzehnten behinderten Mitarbeitern in ihren Firmen beschäftigen. Einig waren sich beide Chefs in der intensiven Betreuung solcher Mitarbeiter. „Man braucht in der Firma einen Kümmerer, der sich besonders mit diesem Menschen befasst. Die natürliche Hilfsbereitschaft der Menschen wird allerdings durch die Einstellung eines behinderten Kollegen verstärkt. Dadurch verändert sich Betriebsklima nachhaltig“, erklärte Fassbender. Die Einstellung behinderter Menschen – drei Mitarbeiter mit Einschränkung sind in seinem Baumarkt in Alfter tätig – ist für Fassbender auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.

Bei Ralf Sädler ergab sich die Einstellung des behinderten Mitarbeiters eher zufällig. Mittlerweile hilft der junge Mann seinen Kollegen im Außendienst. 50 Mitarbeiter der Bonner Werkstätten arbeiten mittlerweile als betriebsintegrierte Beschäftigte in 15 externen Betrieben der Region. Damit bleiben sie zwar weiterhin Mitarbeiter der Werkstätten, bringen aber ihre Fertigkeiten in „fremden“ Unternehmen ein. 13 bis 15 Männer und Frauen der Werkstätten haben in den vergangenen drei Jahren den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Die Sorge mancher Chefs, behinderte Mitarbeiter aus einem Arbeitsverhältnis heraus nicht mehr entlassen zu können, entkräftete Marie-Luise Hartung von der Initiative inklusiver Arbeitsmarkt. Bei einem betriebsintegriertem Arbeitsplatz könne der Mitarbeiter jederzeit an einen Arbeitsplatz in die Bonner Werkstätten zurückgehen.

Unternehmen aus der Region, die sich für das Projekt interessieren, erfahren mehr unter www.bonnerwerkstaetten.de