Betrügerin in Bonn verurteilt

EUSKIRCHEN. Eine 30-Jährige hat einen körperlich und geistig Behinderten um 120.000 Euro betrogen. Die beiden hatten sich auf einer Singlebörse für behinderte Menschen kennengelernt. Nun wurde die Frau vom Bonner Landgericht verurteilt.

Von Sandra Simonsen, 14.02.2017

Er glaubte, die Frau seines Lebens gefunden zu haben und plante eine gemeinsame Zukunft. Sie hingegen soll nur auf sein Vermögen aus gewesen sein. Als er nicht einmal mehr genug Geld hatte, um sich etwas zu essen zu kaufen, verließ sie ihn. Eine 30-Jährige wurde am Montag vor dem Bonner Landgericht zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe wegen besonders schweren Betruges verurteilt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Amtsgericht Euskirchen diese Strafe verhängt, die Angeklagte war damals in Berufung gegangen. 2013 soll die 30-Jährige aus Euskirchen sich im Internet gezielt bei einer Singlebörse für behinderte Menschen angemeldet haben. Dort fand sie ihr damals 46-Jähriges Opfer, ein körperlich und auch geistig eingeschränkter Mann. Er war überglücklich, dass sich eine gesunde Frau für ihn interessierte und eine Zukunft mit ihm plante.

Er erbte schließlich 120.000 Euro aus dem Verkauf eines Hauses am Bodensee, das seinem Onkel gehört hatte. Die 30-Jährige soll dann mit ihm gemeinsam in insgesamt zehn Filialen Geld abgehoben haben, bis nichts mehr übrig war. Sie wollte das Geld angeblich in ein gemeinsames Haus in Spanien investieren. Doch dann verschwand sie mitsamt dem Geld und ließ den am Boden zerstörten Mann zurück.

„Besonders perfides Verhalten“ der Angeklagten

Ihre Verteidigerin Bärbel Thies stützte sich in ihrem Plädoyer darauf, dass es keinen hundertprozentigen Beweis für die Schuld ihrer Mandantin gab. Alle Bankmitarbeiter konnten sich nicht an das ungewöhnliche, auffällige Pärchen erinnern, das Gutachten eines Graphologen bestätigte die Handschrift der Angeklagten auf einem Überweisungsträger „nur“ zu 95 Prozent. Schließlich stellte sie die Vermutung in den Raum, das Opfer könnte ihre Mandantin aus Liebeskummer zu Unrecht belasten. „Er hatte sie als Frau seines Lebens einsortiert und hat in diese Freundschaft etwas hineininterpretiert, das nie da gewesen ist“, erklärte sie.

Es bestehe die Möglichkeit, dass er das Geld für eigene Zwecke genutzt habe und einfach „furchtbar enttäuscht“ gewesen sei. Oberstaatsanwalt Roland Wagner hingegen betonte, dass die Angeklagte ihren Lebensunterhalt bereits seit Jahren durch Betrug verdiene. Bei der jüngsten Tat habe sie ein „besonders perfides Verhalten“ gezeigt und sich ein „leichtes Opfer“ gesucht.

Der Richter schloss sich dieser Meinung schließlich im Urteil an und betonte, dass sich die Kammer sicher sei, dass sie die Straftat begangen habe. Neben der Aussage des Opfers spreche auch der äußere Rahmen dafür: Er sei ein typisches Opfer, sie habe ihre Identität verschleiert, das Geld wurde auf ungewöhnliche Weise abgehoben und bleibt verschwunden und sie habe den Kontakt danach abgebrochen.

Die Tat sei „besonders verachtenswert“, da sie nicht nur sein Vermögen, sondern auch seine Seele verletzt habe. Der Fall sei sehr tragisch, da er zeige, dass sie ihre Chance aus früheren Bewährungsstrafen nicht genutzt habe.