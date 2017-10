GA-Serie "Rheinische Redensarten"

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Die typische Dialektik des Landstrichs zwischen Düsseldorf und Koblenz hat ihren eigenen Charme. Sie gipfelt zuweilen in dem liebevollen Versuch, das Nichts als etwas mehr erscheinen zu lassen als es tatsächlich ist.

Davon kann unsere heutige Rheinische Redensart beredtes Zeugnis ablegen. „Bässe ehn Pläät wi jar keen Hoer“ gehört sicher zu den kürzesten Witzen des Universums. Besteht er doch nur aus einer Pointe. So etwas bekommt praktisch nur der geübte Rheinländer hin. Zu gut Hochdeutsch heißt das: Besser eine Glatze als gar keine Haare.

Zeitgenossen, die im Alltag hauptsächlich auf die Logik vertrauen, stehen da erst einmal die Haare zu Berge – falls vorliegend. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Wer eine Glatze hat, für den hat sich das Thema Haare erledigt. Dann kann man sich vielleicht mit einem Lolly behelfen, um beim Publikum zu punkten. Aber ansonsten hilft gar nix: Wat fott es, es fott (was weg ist, ist weg).

Der rheinische Filigran-Ästhet zeigt an dieser Stelle allerdings sein mentale Überlegenheit, indem er den feinen Unterschied sucht zwischen polierter Glatze und ordinärer Haarlosigkeit. Der dürfte so groß sein wie die Ausdehnung eines mathematischen Punktes, also gleich Null. Wir haben es also mit einem Loblied auf den Optimismus zu tun.

Die übergeordnete Bedeutung hat aber noch mehr zu bieten. Es gibt etliche bedeutungsverwandte Redewendungen: Auf ner Glatze Locken drehen; mal wieder durch Null teilen; Unterwasserstabhochboxen trainieren. Das alles bedeutet: Hier schickt sich jemand an, das Unmögliche möglich zu machen. Und in dieser Disziplin ist der Rheinländer ja wirklich Spezialist.

