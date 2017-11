Ex-Freundin mit 34 Messerstichen getötet

06.11.2017 Bonn/Euskirchen. Er soll seine Ex-Freundin und die Mutter des gemeinsamen Sohnes mit 34 Messerstichen getötet haben. Vor Gericht gestand der 32-jährige Euskirchener jetzt die Tat.

Der Verteidiger reichte ihm gleich eine rote Gerichtsmappe, um sich vor den neugierigen Foto-Blicken der Medien zu schützen. Als der Angeklagte den Karton vorsichtig vom Gesicht nahm, wirkte der 32-Jährige schüchtern, fast verwundert, wo er sich befindet. Am 25. Februar 2017 soll er in einem Mehrfamilienhaus in Euskirchen ein Blutbad angerichtet haben. Mit 34 Messerstichen hat er – laut Anklage – seine ehemalige Lebensgefährtin und Mutter des gemeinsamen Sohnes getötet und ihren neuen Freund mit 13 Messerstichen schwer verletzt. Die Staatsanwältin wirft ihm Totschlag, versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vor. Gestern war Prozessauftakt vor dem Bonner Schwurgericht.

„Ich war nicht gekommen, um anzugreifen. Auch nicht, um zu töten“, sagte der gebürtige Türke, der damals bei seiner Mutter in Aachen lebte, gleich zu Beginn seines Geständnisses. Er habe seinen Sohn besuchen wollen, den er seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hatte. „Ich habe mir große Sorgen gemacht, weil ich immer wieder gehört hatte, dass er von dem neuen Freund, aber auch von seiner eigenen Mutter misshandelt und missbraucht worden ist.“ Deswegen sei er an dem Tag mit dem Zug nach Euskirchen aufgebrochen.

Der erste Besuch war unspektakulär, fast ohne Worte. Weder mit dem Achtjährigen, noch mit der Mutter habe er richtig gesprochen. „Als ich gesehen habe, dass es dem Kind gut geht, war ich sehr erleichtert“. Nach 15 Minuten sei er in ein Krankenhaus gefahren, um seinen gebrochenen Arm, aber auch seine Drogensucht behandeln zu lassen. Als die Mediziner sich weigerten, soll er randaliert haben. Die Polizei wurde gerufen und er aus der Klinik entfernt.

Warum der Angeklagte abends gegen 23 Uhr erneut bei seiner Ex-Freundin geklingelt hatte, konnte er gestern nur mühsam erklären. Immer wieder stockte der 32-Jährige. Trotz Hinweis des Gerichts, dass es nicht nur eine Tote und einen Verletzten, sondern auch Hinterbliebene gibt, „die wissen wollen, was passiert ist“, schaffte er es nur stammelnd: „Es war so schlimm, so ekelhaft, dass ich nicht darüber sprechen kann. Ich schäme mich, das zu erzählen.“

Dem Haftrichter hatte er erzählt, dass er von der 33-Jährigen und deren Freund gleich an der Tür angegriffen worden sei. „Wie ein wild gewordener Bulle, ist der Mann auf mich losgelaufen, hat mich mit Fäusten geschlagen“ und seinen gebrochenen Arm verdreht. „Da habe ich Rot gesehen.“ Und das Messer gezogen. Rot gesehen hatte er auch bei der Ex-Freundin: „Als ich zugestochen habe, wollte ich sie töten“, gestand er. „Sie hat soviel Schlimmes über mich gesagt und mich bedroht. Sie hat alles eingefädelt.“ Als sie zu einer Nachbarin flüchten wollte, war er ihr noch hinterhergelaufen und hatte ihr weitere Stiche versetzt. Die 33-Jährige starb, bevor der Notarzt eintraf. Der 35-jährige musste notoperiert werden.

Als der Angeklagte kurz nach der Tat festgenommen wurde, sagte er: „Soweit haben die mich gekriegt, so etwas zu tun.“ Die Beamten beschwor er, dass sie den „Kleinen aus der Wohnung holen sollten.“ Der Sohn war während des blutigen Angriffs seines Vaters in seinem Kinderzimmer gewesen, wo er, laut Anklage, durch die Schreie seiner Mutter geweckt worden war. Der Achtjährige lebt heute bei einer Pflegefamilie. Er ist als Nebenkläger durch eine Rechtsanwältin im Prozess vertreten. Die Bonner Richter wollen ihn nicht als Zeuge laden, sondern seine Aussage als Videovernehmung einführen.Der Angeklagte befindet sich in einer psychiatrischen Klinik. Der Prozess wird fortgesetzt. (Ulrike Schödel)