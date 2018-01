De Zoch kütt

Bonn/Region. Wann zieht welcher Karnevalszug durch welche Stadt? Wir geben einen Überblick über die Züge der Session 2018 in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2018

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die ersten Karnevalszüge ziehen durch die Straßen, der Straßenkarneval steuert so langsam seinem Höhepunkt entgegen. Los geht es am Samstag beispielsweise mit den Zügen in Graurheindorf, Alt-Tannenbusch, Sechtem, Brückberg, Bachem oder auch Lüftelberg, den Abschluss bilden am Veilchendienstag die Umzüge in Alfter, Aegidienberg, Sinzig und Rheinbach.

Ob auf dem eigenen Wagen beim Kamellewerfen oder doch lieber als Zuschauer am Straßenrand: Insgesamt ziehen die Jecken in den knapp zwei Wochen bei mehr als 120 Karnevalszügen durch die Straßen in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler.

Doch wann zieht welcher Zug durch welche Gemeinde, durch welches Dorf und durch welche Stadt? Wir geben einen Überblick: