GA-Serie "Rheinische Redensarten"

23.12.2016 Bonn. In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir mit Unterstützung von Dialektsachverständigen bedeutungstiefe Redewendungen.

Die heutige Folge unserer Serie „Rheinische Redensarten“ ist nur etwas für Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Zugleich wird diesmal eine einzigartige Fähigkeit des Dialektes offenbar. Nämlich die, ganz unverblümt auch tabuisierte Themen aufgreifen zu können, ohne ins Gewöhnliche abzugleiten oder den Dingen ihren Zauber zu nehmen. Vielmehr nimmt der Rheinländer hier die augenzwinkernde Perspektive ein.

Unsere Redewendung lautet: „Ahl Jeeße lecke och jern Salz.“ Die wörtliche Übersetzung ins Hochdeutsche lautet: „Alte Ziegen lecken auch gerne Salz.“ Das Sprachbild stammt aus dem bäuerlichen Umfeld. Ziegen haben oft einen Salzleckstein auf der Weide liegen, damit sie ihren Mineralhaushalt regulieren. Das dient der Vitalisierung. Und damit sind wir schon beim Signalwort. „Manches ältere Mädchen wird noch gerne in den Arm genommen“, berichtet Mundartsprecher Karl Friedrich Schleier. Und das hat durchaus eine belebende Wirkung.

Einen anderen Akzent setzt Dialektfachmann Gisbert Stenz. Er erinnert sich als früherer Dorfschullehrer eines kleinen Eifel-dorfs an eine Bäuerin im Ruhestand, die die Angewohnheit hatte, ihren jungen, rüstigen beiden Nachbarn vom Gartenzaun aus bei der Arbeit zuzusehen. „Mit verschränkten Armen stützte sie ihren Oberkörper mit beträchtlicher Oberweite auf die oberste Zaunlatte und feuerte die beiden Jungen mit aufmunternden Worten an“, berichtet Stenz. Darauf fragte ihr Schwager, ob sie die Jungen verrückt machen wolle.

Eine weitere Bedeutung bringt Elisabeth Schleier ins Spiel: „Auch alte Scheunen brennen gut – das bedeutet, dass auch jemand, der schon älter ist, in Liebe entflammen kann.“ Und Liesel Lorscheidt ergänzt: „Wenn sich ältere Paare spät zusammenfinden, dann halten sie oft besonders intensiv Händchen.“ Der männliche Aspekt klingt so: Auch ein alter Bock mag noch ein grünes Hälmchen. „Das heißt so viel wie: Alte Männer sehen gerne junge Frauen“, erläutert Josef Schwalb. Irrungen und Wirrungen sind eben nicht einem bestimmten Geschlecht und die chaotische Wirkung der Liebe nicht einer bestimmten Altersgruppe vorbehalten.

Die Artikel zum rheinischen Dialekt entstehen in Zusammenarbeit mit dem Heimatfilmer Georg Divossen (www.bönnsch-abc.de).

Haben auch Sie einen Lieblingsspruch, dann mailen Sie ihn uns an rheinisch@ga-bonn.de. (Jörg Manhold)