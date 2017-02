57 Prozent aller Fahrschulen in Deutschland schätzen ihre Zukunft als gut oder sehr gut ein.

11.02.2017

Das teilte die Academy Holding AG mit. Das Unternehmen bietet ein Franchisesystem selbstständiger Fahrschulen an. In Zukunft würden noch mehr Fahrsimulatoren zur Schulung eingesetzt und ein aktueller Fuhrpark mit E-Fahrzeugen und verschiedenen Fahrer-Assistenzsystemen zur Verfügung stehen, so das Unternehmen. (ga)