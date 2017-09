119 Betriebe waren bundesweit vom Export von mit Fipronil belasteten Eiern aus den Niederlanden betroffen.

05.09.2017

Das geht aus einer Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. Belastete Eier gelangten demnach vor allem im Norden Deutschlands in Umlauf. Bei den in NRW auf Rückstände des Insektizids untersuchten Eiern und Eiprodukten sind ganz überwiegend keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt worden. Das geht aus einem Bericht von Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) an den Agrarausschuss des Landtags hervor. (dpa/afp)