09.02.2017 44 Prozent der Deutschen wollen 2017 in Urlaub fahren, jeder Achte mehrmals.

Das hat die Stiftung für Zukunftsfragen in einer Befragung herausgefunden. Wohin die Hauptreise gehen soll, ist aber für gut ein Drittel noch offen. Ein weiteres Drittel will sie in Europa verbringen. Spanien liegt als Ziel weiter vorn. Knapp ein Viertel will in Deutschland unterwegs sein. (dpa)