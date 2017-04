28 Liter Tee hat jeder Bundesbürger im Schnitt im vergangenen Jahr getrunken.

25.04.2017

Wie der Deutsche Teeverband am Montag mitteilte, lang der Gesamtverbrauch in Deutschland bei 19 220 Tonnen Teeblättern. Das ist so viel wie im Vorjahr, als diese historische Bestmarke erstmals erreicht wurde. Die deutschen Teehändler importierten 57 518 Tonnen, ein Plus von 0,6 Prozent. Erstmals seit zwölf Jahren war Indien wieder Deutschlands größter Teelieferant, gefolgt von China. Deutsche Tee-Exporte - in weltweit 110 Länder - legten um 1,2 Prozent auf 25 413 Tonnen zu. (ut)