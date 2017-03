7407 öffentlich zugängliche Stromtankstellen gab es Ende 2016 in Deutschland.

25.03.2017

Damit stieg die Zahl im zweiten Halbjahr um knapp zwölf Prozent, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Freitag in Berlin mitteilte. Der Verband sieht aber bis zum Jahr 2020 einen Bedarf an 70.000 öffentlichen Ladepunkten.