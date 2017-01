11.01.2017 150000 Streiktage gab es nach Schätzungen im vergangenen Jahr.

Damit war 2016 in Deutschland deutlich weniger streikintensiv als das Vorjahr. Das sagte der Tarifpolitikexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, Hagen Lesch, unter Berufung auf eine eigene Auswertung. 2015 lag die Zahl streikbedingter Ausfalltage noch bei mehr als einer Million. In jenem Jahr hatte es viele große Arbeitskämpfe etwa bei der Deutschen Post gegeben.