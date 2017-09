33 Prozent der Männer in Deutschland etwa benutzen einen Sprachassistenten wie Siri auf ihrem Smartphone.

18.09.2017

Unter den Frauen tut dies nur knapp ein Viertel, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. Mehr als zwei Drittel aller Befragten gab demnach an, die Assistenten schlichtweg nicht zu benötigen. Für die Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und des Marktforschers Research Now im Auftrag der Münchner Digitalagentur Quisma wurden mehr als 1000 Bürger zwischen 14 und 70 Jahren befragt. (AFP)