31.01.2017 228 Punkte erreichte der auf Basis der freien Jobs monatlich errechnete Stellenindex BA-X im Januar.

Dies seien 18 Punkte mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag in Nürnberg mit. Deutsche Betriebe suchen derzeit so viele Arbeitskräfte wie nie zuvor. (dpa)