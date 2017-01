04.01.2017 9445 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz geerntet worden.

9445 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz geerntet worden. An Mirabellen und Renekloden wurden rund 1732 Tonnen von den Bäumen geholt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Erntemenge lag in beiden Fällen unter der des Jahres 2015. Damals waren 10 787 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen sowie 2407 Tonnen Mirabellen und Renekloden geerntet worden. (dpa)