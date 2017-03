6,7 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr rund um den Pferdesport ausgegeben.

18.03.2017

Davon profitieren nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung mehr als 10.000 Firmen. Rund 2,6 Milliarden Euro seien davon 2016 allein in die laufenden Kosten für Pferdesport und Haltung geflossen, berichtet ein Sprecher vor Beginn Pferdemesse Equitana in Essen an diesem Samstag.